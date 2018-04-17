С теплоходов на плантации: сколько заработали и чем владеют депутаты Самарской области

Земельные угодья — в акрах, доходы — в десятках миллионов. Депутаты губернской думы отчитались о своих заработках за 2017 год. Но есть наряду с миллионерами и народные избранники, погрязшие в ипотеке, ставшие жертвами угонщиков и ездящие на стареньких ВАЗах.

Пятёрка богачей

Самым состоятельным депутатом губернской думы стал Андрей Мурзов — основатель и директор крупной подрядной организации дорожно-строительных работ «Техкомплект». Его доходы за 2017 год выросли и составили 68,02 миллиона рублей. Супруга парламентария заработала за это время 7,4 миллиона рублей.

Андрей Мурзов (слева) является председателем комитета по транспорту

При этом в собственности семьи находится много недвижимости. В частности, это 13 земельных участков общей площадью более 34 тысяч квадратных метров. Также чета владеет двумя жилыми домами, тремя квартирами, тремя жилыми помещениями, в том числе двумя подвалами, и четырьмя нежилыми помещениями. Площадь каждого варьируется от 40 до почти 900 квадратных метров.

Сам депутат ездит на автомобиле Mercedes-Benz G63 AMG 2014 года, а его жена — на Lexus RX350. Для водных развлечений есть гидроцикл STX4-TECLTD 1S 260.

Саранске. На втором месте по уровню доходов — депутат Владимир Кошелев , который является основателем корпорации «Кошелев». Сегодня, помимо активного жилищного строительства, предприятие принимает активное участие в подготовке регионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Например, компания возводит два современных гостиничных комплекса в Самаре

Владимир Кошелев (в центре) возглавляет комитет по строительству

За 2017 год доход Владимира Кошелева составил 58,7 миллиона рублей. Это почти в два раза меньше, чем в 2016-м — 102,9 миллиона рублей. Депутат официально не женат. Зато в декларации обозначены его трое детей — сын и две дочери. Им принадлежат доли в квартире площадью 30 с половиной квадратных метров.

Владения самого народного избранника весьма обширны. Это и 43 земельных участка общей площадью 2,09 миллиона квадратных метров, 14 дачных домов, 11 нежилых зданий, административное здание и квартира площадью 82,9 квадратного метра. Вся недвижимость расположена в России . В пользовании находится еще одна квартира площадью 136 квадратных метров. Также Владимир Кошелев владеет трициклом Can-Am Spyder и прогулочным теплоходом «Марий-Эл» 1972 года.

Депутат и владелец сети супермаркетов «Миндаль» Владимир Дуцев заработал в прошлом году 31,8 миллиона рублей, его супруга — 421,4 тысячи рублей. В собственности семьи находятся два земельных участка площадью 1295 квадратных метров, жилой дом и квартира, а также три нежилых помещения общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. В автопарке депутата — автобус ПАЗ 2004 года, автомобили BMW Coupe 2007 года, Mercedes GLC 2017 года.

Следующим по уровню доходов идет депутат и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин . Его доход за прошлый год составил 23,7 миллиона рублей. Еще 16,6 миллиона рублей добавила в бюджет семьи его супруга. Чета владеет двумя земельными участками общей площадью 2372 квадратных метра, тремя квартирами и домом. У Владимира Субботина также есть снегоход, а у его жены — автомобиль Lexus RX350 2013 года.

Замыкает пятёрку лидеров по заработку Владимир Симонов — владелец сызранского ООО «Криста». Его доход в 2017 году составил 22,07 миллиона рублей, его жены — 1,15 миллиона рублей. Зато впечатляет обилие недвижимости. Депутат владеет значительными земельными угодьями — 10 участками общей площадью почти 572 тысячи квадратных метров, тремя домами, двумя квартирами и несколькими гаражами. В автопарке — Audi А8 1996 года, УАЗ 2008 года, Hyundai Coupe 1997 года, два прицепа. Есть и водный транспорт, а именно разъездной теплоход В-10-3012 1957 года, дебаркадер ДЖ-60 1963 года, мотолодки Gvick Silver 2008 года и Buster XXL 2010 года, а также снегоход Arctic Cat Bearcat.

Депутаты со скромными доходами

Большинство членов регионального парламента получили доход выше одного миллиона рублей. Но есть и те, кто заработал меньше. Среди них Сергей Денщиков, глава совхоза «Северный ключ», который расположен в Похвистневском районе. В декларации он указал сумму в 789,9 тысячи рублей. Впрочем, в собственности семьи находятся четыре земельных участка общей площадью более 212 тысяч квадратных метров и квартира.

Сергей Денщиков

Депутат и заведующий гаражом сызранского ЗАО «Кардан» (производит карданные валы для отечественных машин) Пётр Карайман заработал меньше — 456,1 тысячи рублей. В собственности два небольших участка, доли в трех квартирах, два гаража и автомобиль Nissan Almera.

Самый маленький заработок — 291,8 тысячи рублей — у кандидата филологических наук Алексея Краснова . В собственности его семьи находятся два земельных участка, две квартиры и автомобиль Chevrolet NIVA.

Народные проблемы

Не чужды депутатам и проблемы, с которыми сталкиваются жители региона. Например, депутат Михаил Маряхин выплачивает ипотеку за земельный участок площадью 1000 квадратных метров и жилой дом площадью 199 квадратных метров. При этом доход семьи обеспечивает только парламентарий. Он заработал 1,2 миллиона рублей.

У депутата Михаила Матвеева уже несколько лет находится в угоне его автомобиль ВАЗ-21102. Но он всё же вносит его в декларацию. Заработал он за год 990 тысяч рублей.

Михаил Матвеев

Не изменяют отечественному автопрому депутаты Вера Попова Сергей Егоров . У первой в собственности находится «шестёрка» 1991 года, у второго — ВАЗ-2115 2004 года. А Рубик Армоян наряду с Mercedes S350 владеет автомобилем ВАЗ-21099.

Вера Попова перешла в губдуму из парламента Самары