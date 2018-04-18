Самые-самые. Депутаты Ярославской облдумы отчитались о доходах

В апреле каждого года люди обсуждают благосостояние своих именитых земляков. И всё потому, что богатые и знаменитые обнародуют — закон обязывает — декларации о своих доходах за прошлый год. Итак, каким же содержимым кошельков и количеством квадратных метров недвижимости могут похвастаться народные избранники за прошлый год?

В тройке лидеров

Депутат Яков Якушев стал известен всем ярославцам в 2012 году, когда боролся — и неудачно — за пост мэра. Сейчас же его успех несомненен: он, владелец многих объектов деловой недвижимости, получил в 2017 году наибольший доход в сравнении с остальными 49 депутатами регионального парламента. Он заработал 62,8 млн руб., то есть по 5,3 млн руб. в месяц.

Из декларации следует, что Яков Якушев владеет четырьмя участками для индивидуальной жилой застройки общей площадью 9 тыс. квадратных метров. В числе его активов также четыре квартиры в общей собственности, три нежилых помещения. Ездит депутат на Mercedes-Benz SLK 350. Супруга депутата задекларировала 7,9 млн руб. доходов, в её собственности три участка под индивидуальную жилую застройку.

На втором месте Павел Смирнов : он заработал в 2017 году 32,5 млн руб. Депутат, уже не первый созыв работающий в облдуме, владеет двумя иномарками — Lexus LS 460, Lexus LX 570. В его собственности также пять земельных участков, дача и две квартиры в долевой собственности. Его супруга за прошлый год заработала 1,2 млн руб.

Третье место занял также старожил регионального парламента, депутат от Заволжского района Ярославля Илья Круглов, указавший 20,4 млн руб. Он владеет двумя участками под строительство торговых центров, двумя квартирами и двумя домами в долевой собственности, тремя помещениями и депутатской приёмной. В автопарке Ильи Круглова автоприцеп грузовой, квадроцикл Yamaha, гидроцикл Yamaha, снегоболотоход-квадроцикл Outlander Max XT 400.

Они далеко отстают

Депутат Василий Бобков, ранее работавший в правительстве Ярославской области , указал сумму доходов за минувший год в 920 тыс. руб. Он владеет земельным участком, квартирой, а также помещением депутатской приёмной. Ездит на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Супруга депутата за минувший год заработала 228 тыс. руб., владеет земельным участком и квартирой, гаражным боксом и авто марки Toyota Verso.

Ещё меньше заработал депутат от «Единой России» Александр Неберт — 826 тыс. руб. Он владеет квартирой, пользуется гаражом и земельным участком, имеет машину ВАЗ-21093. Супруга депутата за минувший год заработала 549 тыс. руб.