Депутаты Ярославской облдумы опубликовали декларации о доходах

Сколько заработали парламентарии в 2017 году?

Самым богатым депутатом стал известный предприниматель Яков Якушев , бывший претендент в мэры города. В прошлом году владелец недвижимости заработал 62,83 млн рублей. Следовательно, Якушев получает по 5,3 млн в месяц. Также на его «счету» четыре участка для индивидуальной жилой застройки, четыре квартиры, три нежилых помещения и депутатская приемная. Супруга депутата задекларировала 7,97 млн рублей.

На втором месте оказался Павел Смирнов . Он заработал меньше Якушева на 30 млн — 32,546 млн рублей. Он владеет двумя иномарками представительского класса, пятью земельными участками и дачей, двумя квартирами. Также он включил в декларацию баню, беседку, гараж и депутатскую приемную. Видимо, такой подробный список — следствие ситуации с Павлом Зарубиным . Его супруга заработала 1,2 млн рублей.

На третьем месте разместился Илья Круглов с доходом в 20,482 млн рублей. У него в декларации два участка под строительство торговых центров, две квартиры и два дома, три помещения и депутатская приемная.