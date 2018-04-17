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Депутаты Ярославской облдумы опубликовали декларации о доходах
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Депутаты Ярославской облдумы опубликовали декларации о доходах 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Сколько заработали парламентарии в 2017 году?
Самым богатым депутатом стал известный предприниматель Яков Якушев, бывший претендент в мэры города. В прошлом году владелец недвижимости заработал 62,83 млн рублей. Следовательно, Якушев получает по 5,3 млн в месяц. Также на его «счету» четыре участка для индивидуальной жилой застройки, четыре квартиры, три нежилых помещения и депутатская приемная. Супруга депутата задекларировала 7,97 млн рублей.
На втором месте оказался Павел Смирнов. Он заработал меньше Якушева на 30 млн — 32,546 млн рублей. Он владеет двумя иномарками представительского класса, пятью земельными участками и дачей, двумя квартирами. Также он включил в декларацию баню, беседку, гараж и депутатскую приемную. Видимо, такой подробный список — следствие ситуации с Павлом Зарубиным. Его супруга заработала 1,2 млн рублей.
На третьем месте разместился Илья Круглов с доходом в 20,482 млн рублей. У него в декларации два участка под строительство торговых центров, две квартиры и два дома, три помещения и депутатская приемная.
Самым «бедным» в депутатском корпусе стал дорожный активист Сергей Шмелев. Он зарабатывает 491 тысячу в год — 40 тысяч в месяц. В пользовании Шмелева — квартира и приемная. Доход супруги — всего 120 тысяч. При этом она владеет автомобилем Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 4MATIC.
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