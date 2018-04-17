Ещё
МВФ: запрет на покупку иностранцами жилья в Новой Зеландии является …
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВФ: запрет на покупку иностранцами жилья в Новой Зеландии является … 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По мнению МВФ, иностранные покупатели играют второстепенную роль на рынке жилой недвижимости страны. Если полностью внедрить программу нового правительства в области жилищной политики, это позволит решить большинство потенциальных проблем, связанных с иностранными покупателями, на менее дискриминационной основе, сообщает Bloomberg.
Новое правительство пообещало исправить жилищный кризис в стране, внедрив ряд мер, включая запрет для иностранных спекулянтов, скупающих недвижимость, отмену налоговых «перекосов» и амбициозную строительную программу.
Цены на жилье резко выросли за последнее десятилетие более чем на 60% на фоне рекордного уровня иммиграции и нехватки предложения. Но, согласно данным МВФ, нерезиденты сейчас владеют только крошечной долей от проданных домов. И критики изменения нынешнего закона говорят, что последствия могут быть не самыми хорошими: отказавшись от иностранных инвесторов, жилья будет возводиться меньше, и предложение снизится.
Возможные поправки к Закону «О зарубежных инвестициях», которые, по словам правительства, приведут Новую Зеландию в соответствие с соседней Австралией, предполагают, что нерезиденты страны не могут приобретать вторичную недвижимость без согласия соответствующего управления. И хотя иностранцам-нерезидентам разрешат инвестировать в новое жилье, они будут вынуждены продать его после того, как закончится строительство.
Глава МВФ Томас Хелблинг сказал, что запрет является слишком суровой мерой и может негативно повлиять на действия иностранных инвесторов.
Prian.ru: последние новости
Новый проект в окрестностях Валенсии На рынке элитной недвижимости Кипра наблюдается настоящий бум Аналитики составили портрет типичного покупателя нового жилья в Испании
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО337
Скрипалей отравили жидкостью101
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа48
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе112
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение