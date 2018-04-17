МВФ: запрет на покупку иностранцами жилья в Новой Зеландии является …

По мнению МВФ, иностранные покупатели играют второстепенную роль на рынке жилой недвижимости страны. Если полностью внедрить программу нового правительства в области жилищной политики, это позволит решить большинство потенциальных проблем, связанных с иностранными покупателями, на менее дискриминационной основе, сообщает Bloomberg

Новое правительство пообещало исправить жилищный кризис в стране, внедрив ряд мер, включая запрет для иностранных спекулянтов, скупающих недвижимость, отмену налоговых «перекосов» и амбициозную строительную программу.

Цены на жилье резко выросли за последнее десятилетие более чем на 60% на фоне рекордного уровня иммиграции и нехватки предложения. Но, согласно данным МВФ, нерезиденты сейчас владеют только крошечной долей от проданных домов. И критики изменения нынешнего закона говорят, что последствия могут быть не самыми хорошими: отказавшись от иностранных инвесторов, жилья будет возводиться меньше, и предложение снизится.

Возможные поправки к Закону «О зарубежных инвестициях», которые, по словам правительства, приведут Новую Зеландию в соответствие с соседней Австралией , предполагают, что нерезиденты страны не могут приобретать вторичную недвижимость без согласия соответствующего управления. И хотя иностранцам-нерезидентам разрешат инвестировать в новое жилье, они будут вынуждены продать его после того, как закончится строительство.