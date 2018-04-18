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Около 700 тыс. жителей Подмосковья старше 70 лет получат единовременные выплаты
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Около 700 тыс. жителей Подмосковья старше 70 лет получат единовременные выплаты 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Единовременную материальную помощь в 5 тысяч рублей получит около 700 тысяч жителей Подмосковья, достигших возраста 70 лет и старше, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова.
«В обращении к жителям Московской области, которое прозвучало 14 февраля, губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев — ред.) поручил правительству выделить из бюджета средства на выплату такой материальной помощи. В Подмосковье проживает около 700 тысяч таких граждан, деньги будут перечислены на их банковские счета», — сказала Смирнова в интервью телеканалу «360° Подмосковье».
Ранее Мособлдума приняла в трех чтениях проект закона, который предусматривает единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей пенсионерам Подмосковья старше 70 лет. На это в 2018 году выделят дополнительные средства — почти 3,5 миллиарда рублей.
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