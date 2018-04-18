Около 700 тыс. жителей Подмосковья старше 70 лет получат единовременные выплаты

«В обращении к жителям Московской области, которое прозвучало 14 февраля, губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев — ред.) поручил правительству выделить из бюджета средства на выплату такой материальной помощи. В Подмосковье проживает около 700 тысяч таких граждан, деньги будут перечислены на их банковские счета», — сказала Смирнова в интервью телеканалу «360° Подмосковье»

Ранее Мособлдума приняла в трех чтениях проект закона, который предусматривает единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей пенсионерам Подмосковья старше 70 лет. На это в 2018 году выделят дополнительные средства — почти 3,5 миллиарда рублей.