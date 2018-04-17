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Российские тюрьмы затянут пояса
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Российские тюрьмы затянут пояса 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Финансирование пенитенциарной системы в новой Федеральной целевой программе (ФЦП) сокращено почти вдвое — до 55 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».
Новые параметры финансирования на 2018-2026 годы содержатся в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации. На выделенные средства планируется улучшить условия содержания под стражей, в том числе в СИЗО.
Концепция ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)», утвержденная двумя годами ранее, предполагала финансирование в 96,5 миллиарда рублей. С тех пор количество заключенных, которых планируется размещать в построенных на эти деньги СИЗО, выросло на тысячу человек.
Обновленная федеральная программа предусматривает строительство 11 новых изоляторов на 11 тысяч человек, 14 новых режимных корпусов на 3,4 тысячи мест, а также реконструкцию около 100 вспомогательных объектов.
В ноябре 2017 года сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует в ближайшие годы полностью перейти на самообеспечение продуктами питания — к 2019 году бюджет, выделяемый на питание заключенных, сократят на четверть. Сейчас стоимость суточного пищевого набора отбывающего наказание составляет 64 рубля.
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