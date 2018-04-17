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Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место в ПФО
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Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место в ПФО 

Волга Ньюс 55 минут назад
Главной темой обсуждения стал ввод жилья в эксплуатацию в муниципальных образованиях Самарской области в 2018 году. В соответствии с плановым заданием к концу года в регионе должно быть введено в эксплуатацию 1917 тыс. кв. м.
Фактически за январь–март 2018 года в муниципалитетах введено в эксплуатацию 354,2 тыс. кв. м жилья, что составляет 124,2% к аналогичному периоду прошлого года. Построено 111,3 тыс. кв. м многоэтажных жилых домов, 12,2 тыс. кв. м домов малоэтажной застройки, 230,7 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов. Кстати, показатели за 1 квартал по индивидуальному жилищному строительству в 3 раза превысили значение аналогичного показателя прошлого года.
Следует отметить, что лидерами среди муниципальных образований Самарской области по объемам сданного жилья являются городские округа Самара, Сызрань, Жигулевск, муниципальные районы Волжский, Красноярский, Ставропольский.
В то же время наиболее низкие показатели по вводу жилья в эксплуатацию по итогам 1 квартала имеют городские округа Октябрьск и Отрадный, муниципальные районы Алексеевский, Богатовский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Пестравский, Шенталинский.
"По данным Федеральной службы госстатистики, среди регионов Приволжского федерального округа Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место. Эти темпы необходимо сохранить и сделать все возможное для выполнения годового планового задания", — подчеркнул Александр Нефедов.
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