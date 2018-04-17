Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место в ПФО

Главной темой обсуждения стал ввод жилья в эксплуатацию в муниципальных образованиях Самарской области в 2018 году. В соответствии с плановым заданием к концу года в регионе должно быть введено в эксплуатацию 1917 тыс. кв. м.

Фактически за январь–март 2018 года в муниципалитетах введено в эксплуатацию 354,2 тыс. кв. м жилья, что составляет 124,2% к аналогичному периоду прошлого года. Построено 111,3 тыс. кв. м многоэтажных жилых домов, 12,2 тыс. кв. м домов малоэтажной застройки, 230,7 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов. Кстати, показатели за 1 квартал по индивидуальному жилищному строительству в 3 раза превысили значение аналогичного показателя прошлого года.

Сызрань, Следует отметить, что лидерами среди муниципальных образований Самарской области по объемам сданного жилья являются городские округа Самара Жигулевск , муниципальные районы Волжский, Красноярский, Ставропольский.

В то же время наиболее низкие показатели по вводу жилья в эксплуатацию по итогам 1 квартала имеют городские округа Октябрьск и Отрадный , муниципальные районы Алексеевский, Богатовский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Пестравский, Шенталинский.