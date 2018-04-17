ВТБ сообщил о росте на 30% заявок на ипотеку после снижения ставок

После последнего снижения ВТБ ставок по ипотеке количество заявок на приобретение недвижимости по соответствующим кредитам выросло на 30%, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

«По итогам первых двух недель после снижения ипотечных ставок ВТБ принял более 37 тысяч заявок на 92 млрд руб. Количество клиентов, желающих приобрести недвижимость за счет средств ипотечного кредита, увеличилось на 30%», — сообщили в банке.

В ВТБ добавили, что «за две недели банком было выдано более 9 тыс. кредитов на общую сумму 21 млрд рублей».

В пресс-службе кредитоной организации напомнили, что «с 22 марта 2018 года кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке 8,9% годовых».

«Рефинансирование ипотечного кредита другого банка для зарплатных клиентов ВТБ доступно под 9%, для клиентов других кредитных организаций — под 9,3%», — добавили в пресс-службе.