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Фигурист Жулин продает квартиру за 35,5 млн руб. на Карамышевской набережной
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Фигурист Жулин продает квартиру за 35,5 млн руб. на Карамышевской набережной 

Rambler News Service 1 час назад
Фигурист и тренер по фигурному катанию Александр Жулин продает свою квартиру, расположенную в доме на Карамышевской набережной в Москве, за 35,5 млн рублей, сообщает Savills.
«В квартире площадью 137 кв. м выполнен качественный ремонт в итальянском стиле, который делался для себя… Планировка включает кухню-столовую, гостиную с электрическим камином, две спальни, одна из которых со смежной гардеробной, кабинет, две ванные и финскую сауну», — указано в сообщении.
Менеджер по продажам Savills Карен Мелконян отмечает, что потенциальная доходность для нового собственника от сдачи квартиры в аренду может составить 5,7% в год.
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