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Александр Жулин объяснил, почему не женится на матери своего ребенка
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Александр Жулин объяснил, почему не женится на матери своего ребенка 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
54-летний российский фигурист и тренер Александр Жулин стал героем телепередачи «Звезды сошлись», рассказав о начале отношений с матерью своего младшего ребенка, а также объяснив, почему спустя 11 лет совместной жизни так и не оформил брак с избранницей.
Александр Жулин признался, что увлекся молодой ученицей Натальей Михайловой, когда еще был женат на Татьяне Навке. «Я понимал, куда я лезу, что я уже в нее влюбился. Но были такие метания серьезные, потому что дочь осталась», — вспоминает мужчина (отметим, в предыдущем браке у фигуриста в 2000 году родилась дочь Александра).
Публикация от Александр Жулин (@aleksandr_zhulin) 24 Окт 2017 в 12:26 PDT  Наталья Михайлова младше своего звездного избранника на 23 года, поэтому ее родители сначала были против отношений влюбленных. Однако союз существует вот уже 11 лет, пара растит 5-летнюю дочь Екатерину и мечтает о сыне. А вот регистрировать отношения не торопятся.
Дело в том, что Александр Жулин даже сделал возлюбленной предложение, но «боится все испортить» походом в ЗАГС.
Публикация от Natalia👨‍👩‍👧❤️💃🏻🎶🎨🌈 (@natusya_mikhailova) 6 Апр 2018 в 6:58 PDT  Публикация от Natalia👨‍👩‍👧❤️💃🏻🎶🎨🌈 (@natusya_mikhailova) 20 Июл 2017 в 3:12 PDT  Фото: Instagram
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