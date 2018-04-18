Александр Жулин объяснил, почему не женится на матери своего ребенка

54-летний российский фигурист и тренер Александр Жулин стал героем телепередачи «Звезды сошлись», рассказав о начале отношений с матерью своего младшего ребенка, а также объяснив, почему спустя 11 лет совместной жизни так и не оформил брак с избранницей.

Александр Жулин признался, что увлекся молодой ученицей Натальей Михайловой , когда еще был женат на Татьяне Навке . «Я понимал, куда я лезу, что я уже в нее влюбился. Но были такие метания серьезные, потому что дочь осталась», — вспоминает мужчина (отметим, в предыдущем браке у фигуриста в 2000 году родилась дочь Александра).

Публикация от Александр Жулин (@aleksandr_zhulin) 24 Окт 2017 в 12:26 PDT Наталья Михайлова младше своего звездного избранника на 23 года, поэтому ее родители сначала были против отношений влюбленных. Однако союз существует вот уже 11 лет, пара растит 5-летнюю дочь Екатерину и мечтает о сыне. А вот регистрировать отношения не торопятся.

Дело в том, что Александр Жулин даже сделал возлюбленной предложение, но «боится все испортить» походом в ЗАГС.

Публикация от Natalia👨‍👩‍👧❤️💃🏻🎶🎨🌈 (@natusya_mikhailova) 6 Апр 2018 в 6:58 PDT Публикация от Natalia👨‍👩‍👧❤️💃🏻🎶🎨🌈 (@natusya_mikhailova) 20 Июл 2017 в 3:12 PDT Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!