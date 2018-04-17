Право на торговлю в 16 объектах в Саду им. Н. Баумана реализовано на аукционах в январе-марте

Право на размещение и торговлю в 16 нестационарных торговых объектов (НТО) разной специализации в Саду им. Н. Баумана реализовано на аукционах Москвы в первом квартале этого года, в данный момент ведется прием заявок по 15 расположенных там НТО. Об этом сообщила пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

«Право на размещение и торговлю в 16 НТО разной специализации в Саду им. Н. Баумана реализовано на аукционах Единой торговой площадки Москвы в первом квартале 2018 г. За возможность торговать в парке боролись 50 человек, в среднем на лот претендовали по три участника. Среднее превышение от стартовой стоимости лотов составило 23,8%», — сообщил по итогам трех торговых сессий сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев , который цитируется в сообщении.

По данным департамента, максимальное превышение начальной стоимости продемонстрировал аукцион за размещение НТО возле Детского городка. «За возможность поставить торговый автомат с прохладительными напитками боролись шесть участников, а превышение аукционной стоимости выросло почти в семь раз», — отмечается в департаменте.

В настоящее время ведется прием заявок по 15 НТО, расположенных в Саду им. Н. Баумана. «Лоты имеют различное назначение — „Общественное питание“, „Зрелищно-развлекательные услуги“, „Услуги в области спорта и отдыха“, „Кафе“ и „Сувенирная продукция“. Стоимость варьируется от 51 тыс. за киоск площадью 13 кв. м до 568 тыс. руб. за павильон площадью 266 кв м. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Договор заключается сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Аукционы пройдут в апреле и мае 2018 г.