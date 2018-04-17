Эксперт оценил предложение ввести ограничение на регистрацию в квартирах

Первый заместитель председателя комиссии ОП России по общественному контролю Артём Кирьянов прокомментировал в беседе с RT законопроект, согласно которому предлагается ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц в квартирах и домах и запретить дробить жильё на микродоли, на которых невозможно будет проживать.

«Действительно, есть проблема с долями в праве и дроблением, которое, сегодня не отвечает интересам собственников. Это связано не только с вопросами, как продавать и покупать микродоли, но и с обременениями, которые они за собой влекут. Например, при наследовании, если люди находятся в напряжённых отношениях, часто происходит квартирное рейдерство, когда пользуясь долей в праве, начинают «выживать» хозяев. Кроме того, кому интересна 1/170 или 1/86, ведь нельзя выделить «кусок» недвижимости, который соответствовал бы доле. Это юридическая спекуляция», — отметил Кирьянов.

По словам эксперта, предложение по ограничению на регистрацию третьих лиц также носит своевременный характер.

«Второй момент связан с ограничением регистрации на фактической площади по нормам для реальной жизни. Это, безусловно, не касается родственных отношений, там действуют другие законы. Но и не близких людей можно прописывать только при наличии действительной возможности их проживания хотя бы в рамках санитарных норм», — заключил Кирьянов.