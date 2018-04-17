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Эксперт оценил предложение ввести ограничение на регистрацию в квартирах
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Эксперт оценил предложение ввести ограничение на регистрацию в квартирах 

RT на русском 1 час назад
Первый заместитель председателя комиссии ОП России по общественному контролю Артём Кирьянов прокомментировал в беседе с RT законопроект, согласно которому предлагается ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц в квартирах и домах и запретить дробить жильё на микродоли, на которых невозможно будет проживать.
«Действительно, есть проблема с долями в праве и дроблением, которое, сегодня не отвечает интересам собственников. Это связано не только с вопросами, как продавать и покупать микродоли, но и с обременениями, которые они за собой влекут. Например, при наследовании, если люди находятся в напряжённых отношениях, часто происходит квартирное рейдерство, когда пользуясь долей в праве, начинают «выживать» хозяев. Кроме того, кому интересна 1/170 или 1/86, ведь нельзя выделить «кусок» недвижимости, который соответствовал бы доле. Это юридическая спекуляция», — отметил Кирьянов.
По словам эксперта, предложение по ограничению на регистрацию третьих лиц также носит своевременный характер.
«Второй момент связан с ограничением регистрации на фактической площади по нормам для реальной жизни. Это, безусловно, не касается родственных отношений, там действуют другие законы. Но и не близких людей можно прописывать только при наличии действительной возможности их проживания хотя бы в рамках санитарных норм», — заключил Кирьянов.
Ранее газета «Известия» сообщила, что депутаты Госдумы предложили ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц в квартирах и домах. Также предлагается запретить дробить жильё на микродоли, на которых невозможно будет проживать.
RT на русском: последние новости
СМИ: В Госдуме предложили ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах В Росреестре заявили о росте ипотечных сделок в Москве В ОП предложили упростить новые правила управления многоквартирными домами
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