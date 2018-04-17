Петербург и Ленобласть договорятся о совместном градостроительном развитии

Летом 2018 года губернаторы Петербурга Ленобласти планируют подписать концепцию совместного градостроительного развития двух регионов на период до 2030 года с перспективой до 2050 года. Об этом 17 апреля рассказал на съезде строителей зампред правительства 47 региона Михаил Москвин

Согласно словам Москвина, концепция разрабатывается с 2014 года. В марте 2018 года были согласованы последние пункты, касающиеся строительства социальных объектов. Концепция охватывает территории, прилегающие к трассе А120, «бетонке». Это около 9 тысяч кв. км площадей, включая 1,5 тыс. кв. км на территории Петербурга и более 7 тыс. в Ленобласти.

По его словам, были выделены три зоны развития на этой территории: зона высотной застройки, низкоплотная зона и зона промышленности.

После принятия концепции регионам придется скорректировать свои документы территориального планирования, чтобы зоны ИЖС в перспективе не примыкали к высоткам. Нормы по строительству социальной инфраструктуры также станут едиными.