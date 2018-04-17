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На рынке элитной недвижимости Кипра наблюдается настоящий бум
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На рынке элитной недвижимости Кипра наблюдается настоящий бум 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Покупательская активность в отношении высококлассных объектов на Кипре начала набирать обороты в 2014 году. С 2010 по 2013 годы в среднем продавалось по 41 единице жилья такого уровня ежегодно. Зато только за 2016 год число реализованных домов и квартир класса «люкс» достигло 179. В 2017 году покупателей нашли 260 подобных объектов, пишет Global Property Guide. Свыше половины сделок с элитной недвижимостью в 2017 году было заключено в Лимассоле, причем доля транзакций с квартирами составила 66%. Остальные объекты — это виллы. Такие данные приводит PwC, которая определяет «элитку» как недвижимость стоимостью от €1,5 млн За Лимассолом следуют Пафос (36%) и Фамагуста (9%). Причем в Пафосе все проданные объекты были виллами. Меньше всего подобных сделок проводилось в Никосии и Ларнаке (по 3%). Интересно, что большинство транзакций в высококлассном сегменте на Кипре проходит в ценовом диапазоне от €1,5 млн до €2 млн Однако спрос на более дорогую недвижимость продолжает расти. В 2017 году был зарегистрирован двузначный прирост по количеству сделок с иностранцами в соответствующем сегменте. Самым значительным он оказался в Фамагусте (+61%), пафосе (+38%) и Лимассоле (+33%).
В нашей базе — более 9000 предложений по продаже жилья на Кипре.
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