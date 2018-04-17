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Совмин передал Евпатории недостроенный Дом пионеров
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Совмин передал Евпатории недостроенный Дом пионеров 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Совет министров Крыма передал из государственной в муниципальную собственность Евпатории недостроенный Дом пионеров. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства РК во вторник.
"Передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория объект незавершенного строительства — Дом пионеров, расположенный на земельном участке площадью 1,5 га, учитываемый в составе казны Республики Крым", — говорится в документе.
Строить объект начали в 1980-х годах, более 30 лет назад. Ранее глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что с тех пор недострой «стал свалкой и общей бедой города». Еще в 2002 году был заключен договор купли-продажи с частным физлицом и был продан не только сам объект, но и территория, на которой он находится.
В 2016 году местная администрация приняла решение о возврате Дома пионеров в собственность Крыма. Летом того же года его вернули министерству имущественных и земельных отношений РК. По словам Филонова, в настоящее время объект находится в аварийном состоянии. Его демонтаж требует специального проекта и затрат на сумму более 40 млн рублей.
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