Совмин передал Евпатории недостроенный Дом пионеров

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . Совет министров Крыма передал из государственной в муниципальную собственность Евпатории недостроенный Дом пионеров. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства РК во вторник.

"Передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория объект незавершенного строительства — Дом пионеров, расположенный на земельном участке площадью 1,5 га, учитываемый в составе казны Республики Крым", — говорится в документе.

Строить объект начали в 1980-х годах, более 30 лет назад. Ранее глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что с тех пор недострой «стал свалкой и общей бедой города». Еще в 2002 году был заключен договор купли-продажи с частным физлицом и был продан не только сам объект, но и территория, на которой он находится.

В 2016 году местная администрация приняла решение о возврате Дома пионеров в собственность Крыма. Летом того же года его вернули министерству имущественных и земельных отношений РК. По словам Филонова, в настоящее время объект находится в аварийном состоянии. Его демонтаж требует специального проекта и затрат на сумму более 40 млн рублей.