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Коса Тузла стала федеральной собственностью
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Коса Тузла стала федеральной собственностью 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Крымское правительство одобрило передачу принадлежащего республике участка Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, в федеральную собственность.
«Осуществить безвозмездную передачу из собственности республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530 квадратных метров с кадастровым номером 90:19:010119:62, категория земель — земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка — транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Коса Тузла», — говорится решении крымского правительства, передает РИА «Новости».
Решение принято с учетом договора о безвозмездном пользовании земельными участками от 5 марта 2018 года, заключенного между министерством имущественных и земельных отношений Крыма и управлением федеральных автомобильных дорог «Тамань», для нужд строительства федерального объекта.
Тузлинская коса — коса в Керченском проливе, когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 1920-х годах от нее отделился остров Тузла. Ныне коса состоит из длинного вытянутого острова и идущей от Таманского полуострова насыпной дамбы, соединившей более мелкие островки. Отделенная проливом западная часть косы административно относится к республике Крым, а восточная часть, соединенная с материком, — к Краснодарскому краю.
Во время нахождения Крыма в составе Украины вокруг острова Тузла возник территориальный спор. Согласно указу президиума Верховного Совета СССР о переходе Крымской области в состав Украины следовало, что Украине передавалась в административно-территориальное распоряжение только континентальная сухопутная часть Крымской области. Юрисдикция на прибрежные воды морей, исходя из принципа, что акватории прибрежных морей принадлежат государству в целом, а не его отдельным субъектам, оставалась за СССР и, следовательно, за Россией, как правопреемницей.
Тем временем специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на Крымском мосту. 11 апреля началась укладка асфальта на автодорожной арке Крымского моста, а 13 апреля на автодорожной части моста строители начали наносить разметку.
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