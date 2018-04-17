Два 16-этажных жилых дома построят в районе Некрасовка на юго-востоке столицы

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объектов капитального строительства: „Жилые дома“ по адресу: Люберецкие поля аэрации, кв. 14, корп. 8 и кв. 14, корп. 10, район Некрасовка, Юго-Восточный административный округ Москвы », — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, в скором времени на территории района Некрасовка появятся еще два 16-этажных многоквартирных дома. В сумме в зданиях запроектировано 420 квартир различной площади и конфигурации.

«Общая площадь квартир без учета летних помещений составит 10 тыс. 856 кв. м. На первых этажах трехсекционных домов появятся нежилые помещения общественного назначения, вестибюли, помещения консьержа, универсальные санузлы, комнаты для уборочного инвентаря, а также мусорокамеры. Связь между этажами в домах будет осуществляться с помощью двух лифтов грузоподъемностью 1 тыс. кг и 400 кг в каждой секции», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на прилегающей территории запроектированы игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Проектом также предусмотрено устройство проездов и плоскостных парковок с местами для транспорта маломобильных групп населения.