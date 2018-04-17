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Губернатор предложил ростовчанам придумать название новому микрорайону
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Губернатор предложил ростовчанам придумать название новому микрорайону 

Деловое сообщество 1 час назад
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил жителям донской столицы придумать название для нового микрорайона, который будет возводиться на территориях бывшего аэропорта.
«Строительство нового жилого района таких масштабов в городах-миллионниках — дело не рядовое. И вы можете внести свою лепту, предложив звучное и красивое имя этому району», — написал донской губернатор в Twitter.
Объем инвестиций в строительство составит 150 млрд руб. На 350 га бывшего аэропорта появится 2,8 млн кв м современного жилья малой этажности с благоустройством. Из взлетно-посадочной полосы будет сделан бульвар, четверть территории будет отведено под зеленые насаждения. В новом микрорайоне появятся 8 школ, 17 детских садов, а также места для отдыха. В нем будут жить около 100 тыс. человек, застройка будет проходить в 7 этапов. Строительство начнется в 2019 году и продлится около 10 лет.
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