Губернатор предложил ростовчанам придумать название новому микрорайону 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил жителям донской столицы придумать название для нового микрорайона, который будет возводиться на территориях бывшего аэропорта.
«Строительство нового жилого района таких масштабов в городах-миллионниках — дело не рядовое. И вы можете внести свою лепту, предложив звучное и красивое имя этому району», — написал донской губернатор в Twitter.
Объем инвестиций в строительство составит 150 млрд руб. На 350 га бывшего аэропорта появится 2,8 млн кв м современного жилья малой этажности с благоустройством. Из взлетно-посадочной полосы будет сделан бульвар, четверть территории будет отведено под зеленые насаждения. В новом микрорайоне появятся 8 школ, 17 детских садов, а также места для отдыха. В нем будут жить около 100 тыс. человек, застройка будет проходить в 7 этапов. Строительство начнется в 2019 году и продлится около 10 лет.