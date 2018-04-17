Курск вошёл в топ-10 героических городов для путешествий на 9 Мая

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие города воинской славы и города-герои России недорого путешествуют на День Победы

По данным агентства, туристы потратят на проживание в Курске в майский выходной в среднем 1,5 тысячи рублей в сутки. В городах воинской славы 9 мая пройдут праздничные мероприятия и состоятся салюты.