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Курск вошёл в топ-10 героических городов для путешествий на 9 Мая
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Курск вошёл в топ-10 героических городов для путешествий на 9 Мая 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие города воинской славы и города-герои России недорого путешествуют на День Победы
Рейтинг составили по данным анализа запросов и броней гостиниц и апартаментов с 8 по 10 мая. В десятку городов популярных для бюджетных путешествий помимо Курска вошли Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород, Дмитров в Московской области, Смоленск, Орел, Брянск, Белгород и Елец в Липецкой области.
По данным агентства, туристы потратят на проживание в Курске в майский выходной в среднем 1,5 тысячи рублей в сутки. В городах воинской славы 9 мая пройдут праздничные мероприятия и состоятся салюты.
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