Игорь Зубарев стал одним из самых богатых депутатов Совета Федераций

Сенатор от Карелии заработал в 2017 году более 200 миллионов рублей.

В сети опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов Совета Федераций . Среди них есть и сенаторы от Карелии.

Сенатор Игорь Зубарев , выдвинутый в Совет Федераций от Заксобрания Карелии , получил доход в 2017 году в размере 219 млн 6 тыс. 830 руб.. В его собственности находятся 4 участка земли (для благоустройства территории для жилищного строительства, для индивидуального жилищного строительства, для размещения дома индивидуальной жилой застройки), три жилых дома, три квартиры и гараж. Плюс к этому у него в пользовании находится водный объект, несколько земельных участков и квартира. Транспортные средства за сенатором не зарегистрированы.

Доходы сенатора от Карелии Александра Ракитина , выдвинутого от исполнительной влсти республики, скромнее.