Игорь Зубарев стал одним из самых богатых депутатов Совета Федераций 

Сенатор от Карелии заработал в 2017 году более 200 миллионов рублей.
В сети опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов Совета Федераций. Среди них есть и сенаторы от Карелии.
Сенатор Игорь Зубарев, выдвинутый в Совет Федераций от Заксобрания Карелии, получил доход в 2017 году в размере 219 млн 6 тыс. 830 руб.. В его собственности находятся 4 участка земли (для благоустройства территории для жилищного строительства, для индивидуального жилищного строительства, для размещения дома индивидуальной жилой застройки), три жилых дома, три квартиры и гараж. Плюс к этому у него в пользовании находится водный объект, несколько земельных участков и квартира. Транспортные средства за сенатором не зарегистрированы.
Добавим, что Игорь Зубарев стал одним из самых богатых депутатов в Совете Федераций в 2017 году, пишет «Интерфакс». Он занимает пятую строчку в рейтинге. На первом месте — сенатор Сулейман Керимов, заработавший 2 млрд 750 млн 600 тыс. рублей. На втором месте по доходом среди сенаторов Валерий Пономарев с 1 млрд 878 млн рублей. На третьем месте — Александр Бабаков (564 млн), следом идут Борис Невзоров (337 млн) и Игорь Зубарев.
Доходы сенатора от Карелии Александра Ракитина, выдвинутого от исполнительной влсти республики, скромнее.
Его доход в 2017 году составил 4 млн 759 тыс. 780 руб., а его супруги — 213 тыс. 123 руб.. В его собственности два земельных участка (для размещения гаражей и автостоянок и под индивидуальное жилищное строительство), две квартиры, гараж и два машиноместа. Из транспорта — Mitsubishi Pajero, Renault Duster и Peugeot 308 (у супруги).
По материалам: ptzgovorit.ru