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В Московской области поменялся куратор строительного комплекса
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В Московской области поменялся куратор строительного комплекса 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Руслан Тагиев назначен новым руководителем строительного комплекса Московской области. Об этом назначении сегодня на заседании правительства региона объявил губернатор области Андрей Воробьев.
"Как известно, ранее Максим Фомин совмещал должности зампреда и министра строительства. Сейчас мы вновь вводим отдельную фигуру министра, это Тагиев Руслан", — заявил он.
Отметим, Руслан Тагиев до этого занимал кресло главы регионального Госстройнадзора.
Андрей Воробьев также перечислил основные задачи, которые предстоит решить обновленному руководству областного строительного комплекса. В числе приоритетов — строительство многоквартирных домов и решение проблемы обманутых дольщиков.
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