В Московской области поменялся куратор строительного комплекса

"Как известно, ранее Максим Фомин совмещал должности зампреда и министра строительства. Сейчас мы вновь вводим отдельную фигуру министра, это Тагиев Руслан", — заявил он.

Отметим, Руслан Тагиев до этого занимал кресло главы регионального Госстройнадзора.

Андрей Воробьев также перечислил основные задачи, которые предстоит решить обновленному руководству областного строительного комплекса. В числе приоритетов — строительство многоквартирных домов и решение проблемы обманутых дольщиков.