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Новым министром строительства Подмосковья стал Руслан Тагиев
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Новым министром строительства Подмосковья стал Руслан Тагиев 

РИА Недвижимость 45 минут назад
КРАСНОГОРСК (Московская область), 17 апреля — РИА Недвижимость. Новым руководителем подмосковного Минстройкомплекса стал бывший глава регионального Госстройнадзора Руслан Тагиев, передаёт корреспондент РИА Недвижимость из Дома правительства Московской области.
"Как известно, ранее Максим Фомин совмещал должности зампреда и министра строительства. Сейчас мы вновь вводим отдельную фигуру министра, это Тагиев Руслан. А Фомин, соответственно, будет заниматься должность заместителя председателя правительства Подмосковья", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства во вторник.
Он добавил, что рассчитывает на то, что вся команда строительного блока продолжит работу над основными задачами: строительство многоквартирных домов и решение проблемы обманутых дольщиков.
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