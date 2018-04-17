Новым министром строительства Подмосковья стал Руслан Тагиев

"Как известно, ранее Максим Фомин совмещал должности зампреда и министра строительства. Сейчас мы вновь вводим отдельную фигуру министра, это Тагиев Руслан. А Фомин, соответственно, будет заниматься должность заместителя председателя правительства Подмосковья", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства во вторник.

Он добавил, что рассчитывает на то, что вся команда строительного блока продолжит работу над основными задачами: строительство многоквартирных домов и решение проблемы обманутых дольщиков.