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Орёл вошёл в ТОП-10 для путешествий 9 мая
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Орёл вошёл в ТОП-10 для путешествий 9 мая 

РИА 57 49 минут назад
Фото: РИА 57
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опубликовал данные рейтинга Городов воинской славы и Городов-героев для недорогих путешествий в День Победы.
По данным сервиса, Орел вошел в топ-10 героических городов для путешествий на 9 Мая. Туристы потратят на проживание в Орле в майский выходной в среднем 1,5 тысячи рублей в сутки.
Рейтинг был составлен по по данным анализа запросов и бронирования гостиниц и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года.
Также в десятку рейтинга вошли Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород, Дмитров в Московской области, Смоленск, Орел, Брянск, Курск, Белгород и Елец. В городах воинской славы 9 мая пройдут праздничные мероприятия и состоятся салюты.
Сообщение Орёл вошёл в ТОП-10 для путешествий 9 мая появились сначала на РИА 57.
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