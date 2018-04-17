Орёл вошёл в ТОП-10 для путешествий 9 мая

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опубликовал данные рейтинга Городов воинской славы и Городов-героев для недорогих путешествий в День Победы.

По данным сервиса, Орел вошел в топ-10 героических городов для путешествий на 9 Мая. Туристы потратят на проживание в Орле в майский выходной в среднем 1,5 тысячи рублей в сутки.

Рейтинг был составлен по по данным анализа запросов и бронирования гостиниц и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года.