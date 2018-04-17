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Ставропольские сёла получат на развитие 292 млн рублей
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Ставропольские сёла получат на развитие 292 млн рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сёла ставропольского края получат 292 миллиона рублей на развитие инфраструктуры, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального Минсельхоза.
Большая часть средств из всех видов бюджетов пойдёт на строительство и покупку 9 000 кв.м. жилья для молодых специалистов и семей. В очереди на получение собственной жилплощади стоят 126 ставропольских семей.
Программа развития села на 2013-2020 годы предполагает строительство не только жилья, но и сопутствующих инфраструктурных объектов. В 27 муниципалитетах отремонтируют или построят новые водопроводы и газопроводы, проложат дороги и установят спортивные площадки. Чтобы убедиться, что строители добросовестно выполняют работу, на объектах появятся веб-камеры с круглосуточным доступом.
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