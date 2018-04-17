Ставропольские сёла получат на развитие 292 млн рублей

Сёла ставропольского края получат 292 миллиона рублей на развитие инфраструктуры, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального Минсельхоза

Большая часть средств из всех видов бюджетов пойдёт на строительство и покупку 9 000 кв.м. жилья для молодых специалистов и семей. В очереди на получение собственной жилплощади стоят 126 ставропольских семей.

Программа развития села на 2013-2020 годы предполагает строительство не только жилья, но и сопутствующих инфраструктурных объектов. В 27 муниципалитетах отремонтируют или построят новые водопроводы и газопроводы, проложат дороги и установят спортивные площадки. Чтобы убедиться, что строители добросовестно выполняют работу, на объектах появятся веб-камеры с круглосуточным доступом.