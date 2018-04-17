Супруга Зырянова обошла по доходам всех членов правительства Среднего Урала

В собственности у Тунгусова: земельный участок (2082 квадратных метра), жилой дом (139,6 квадратного метра) и два автомобиля одинаковой марки — Lexus LS 600Н.

Супруга первого вице-губернатора заработала 31,88 миллиона рублей. Она владеет земельным участком, жилым домом и автомобилем Lexus RX 350.

На втором месте среди заместителей главы региона по доходам в минувшем году — другой первый вице-губернатор Алексей Орлов . Куратор экономического блока заработал 4,8 миллиона рублей.

Замкнул своеобразный ТОП-3 Сергей Зырянов — 4,6 миллиона рублей. Отдельно следует отметить его супругу, которая заработала больше любого из коллег мужа — 58,3 миллиона рублей.

Остальные вице-губернаторы пополнили семейный бюджет на порядка 4 миллиона.

Из числа министров самым высоким доходом в 2017 году может похвастаться глава регионального минпрома Сергей Пересторонин — 7,99 миллиона рублей. Он владеет гаражом (17,9 квадратного метра) и автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

Супруга Пересторонина заработала 657,5 тысячи рублей. В ее собственности: 2 земельных участка, жилой дом, 2 квартиры, 2 гаража, машино-место, 2 нежилых помещения, автомобиль Porsche Cayenne и квадроцикл.

Больше 7 миллионов также заработали недавно назначенный министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов (7,37 миллиона рублей) и директор областного департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов (7,2 миллиона рублей).

Подавляющее большинство министров Среднего Урала задекларировали доходы в размере порядка 2 миллионов рублей.