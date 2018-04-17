Первая частная трасса в России обойдется в 800 млрд рублей

Средняя цена строительства одного километра асфальтовой дороги в России составляет около 250 млн руб, добавляет Б. Рыбак. Совокупная стоимость российского участка магистрали в 2 тыс. км, по его словам, составит 600-800 млрд руб.

Юрий Берг. Об оцениваемых затратах на 1 км. российского 4-полосного бетонного участка трансконтинентальной трассы «Меридиан» сообщил СМИ губернатор Оренбургской области

Трасса, которая соединит Оренбургскую область и западную границу РФ с выходом на Минск , станет первой в России частной дорогой. Проект входит в реализацию дорожной ветки «Меридиан», которая соединит Западную Европу с Китаем

Строительство дорожной ветки протяженностью 2 тыс. км. планируется завершить к 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавтодор.

По оценкам директора Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаила Якимова, реализация проекта подобных масштабов займет значительно больше времени, в частности учитывая то, что российские дорожно-строительные компании не имеют опыта в строительстве бетонных дорог.

«Необходимо провести детальные изыскания грунта на подвижность и пучинистость», — добавляет аналитик.

По словам Б. Рыбака, несмотря на большую протяженность дороги в 2 тыс. км., что составляет общую протяженность сдаваемых в эксплуатацию новых дорог в России за один год, при стабильном финансировании и заранее решенных земельных вопросах ввести участок в эксплуатацию к 2020 году возможно.

По сообщениям СМИ, применение дороги планируется преимущественно для грузовых перевозок на платной основе.