В СЗАО демонтировали незаконное шестиэтажное здание

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила и добилась демонтажа объекта самостроя на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ранее на земельном участке по Волоколамскому шоссе, вл. 34 без разрешительной документации были проведены работы по реконструкции одноэтажного здания площадью 141,7 кв. м. В результате проведенной реконструкции возник новый объект капитального строительства — шестиэтажное административное здание площадью 3 тыс. 192,9 кв. м. Объект был возведен в нарушение требований земельного законодательства и градостроительных норм и правил», — говорится в сообщении.

Вопрос законности возведения объекта был рассмотрен в суде. В результате проведенной экспертизы было доказано, что здание представляет угрозу жизни граждан, поскольку было построено с нарушением требований пожарной безопасности. С постройке не было необходимого количества эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения и планов эвакуации при возникновении возгорания.

Арбитражный суд Москвы постановил признать здание самовольной постройкой и обязал собственника снести незаконный объект, однако владелец решение суда не исполнил.

В настоящее время префектурой СЗАО проведены работы по сносу незаконного объекта, осуществляется вывоз строительного мусора. Освободившееся пространство планируют благоустроить.