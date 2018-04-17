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В СЗАО демонтировали незаконное шестиэтажное здание
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В СЗАО демонтировали незаконное шестиэтажное здание 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила и добилась демонтажа объекта самостроя на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ранее на земельном участке по Волоколамскому шоссе, вл. 34 без разрешительной документации были проведены работы по реконструкции одноэтажного здания площадью 141,7 кв. м. В результате проведенной реконструкции возник новый объект капитального строительства — шестиэтажное административное здание площадью 3 тыс. 192,9 кв. м. Объект был возведен в нарушение требований земельного законодательства и градостроительных норм и правил», — говорится в сообщении.
Вопрос законности возведения объекта был рассмотрен в суде. В результате проведенной экспертизы было доказано, что здание представляет угрозу жизни граждан, поскольку было построено с нарушением требований пожарной безопасности. С постройке не было необходимого количества эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения и планов эвакуации при возникновении возгорания.
Арбитражный суд Москвы постановил признать здание самовольной постройкой и обязал собственника снести незаконный объект, однако владелец решение суда не исполнил.
В настоящее время префектурой СЗАО проведены работы по сносу незаконного объекта, осуществляется вывоз строительного мусора. Освободившееся пространство планируют благоустроить.
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