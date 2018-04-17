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СМИ: Минфин согласовал поправки о страховании жилья от ЧС с ведомствами
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СМИ: Минфин согласовал поправки о страховании жилья от ЧС с ведомствами 

360tv.ru 1 час назад
Министерство финансов России согласовало с профильными ведомствами поправки, касающиеся страхования жилья граждан на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил «Коммерсант».
По последней версии проекта в минимальной конфигурации страхованию подлежит только полная утрата жилого помещения. Регионам предоставляется право расширить имеющуюся защиту.
Если государство оказывает помощь и предоставляет жилье, в страховой выплате пострадавшим не откажут. Возмещение возможно будет получить как денежными средствами, так и жильем.
95% рисков по полной утрате жилья перестрахует Российская национальная перестраховочная компания. А Центробанк установит требования к условиям и порядку страхования. Регулятором также будет разработана методика расчетов страховых тарифов. Стоимость полиса федерального минимума может обойтись в 300 рублей в год.
Законопроектом предполагается и создание единой базы данных о договорах страхования, страховых случаях и выплатах. Оператором выступит Всероссийский союз страховщиков.
При озвученных условиях регионам дадут возможность самостоятельно разрабатывать страховые программы с учетом дополнительных рисков и устанавливать долю своего участия в них.
Максимальный размер ущерба определят из площади, средней цены квадратного метра в субъекте, места, этажности, материала и года постройки жилья по утвержденной правительством методике. Оплату страховки включат в коммунальные платежи.
Если застрахованное лицо получит жилье от государства, право требовать выплаты со страховщиков перенаправят в регион. Выкуп годных остатков в таком случае не применяется.
Отказавшимся участвовать в страховании власти помогут лишь арендным жильем. Малоимущим предоставят социальное, а прочим лицам — коммерческое.
Впервые чтение законопроекта состоялось еще в 2015 году. Как отметил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, в мае документ могут рассмотреть во втором чтении. В его основе лежит «принцип добровольности участия граждан», однако минимум обязательств страховщика устанавливается правительством.
Собранная МВД статистика показала, что за последний год на дорогах России выросло количество автомобилистов, игнорирующих требования закона об обязательном автостраховании. Водители предпочитают ездить без полисов ОСАГО.
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