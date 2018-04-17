СМИ: Минфин согласовал поправки о страховании жилья от ЧС с ведомствами

Министерство финансов России согласовало с профильными ведомствами поправки, касающиеся страхования жилья граждан на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил «Коммерсант».

По последней версии проекта в минимальной конфигурации страхованию подлежит только полная утрата жилого помещения. Регионам предоставляется право расширить имеющуюся защиту.

Если государство оказывает помощь и предоставляет жилье, в страховой выплате пострадавшим не откажут. Возмещение возможно будет получить как денежными средствами, так и жильем.

95% рисков по полной утрате жилья перестрахует Российская национальная перестраховочная компания. А Центробанк установит требования к условиям и порядку страхования. Регулятором также будет разработана методика расчетов страховых тарифов. Стоимость полиса федерального минимума может обойтись в 300 рублей в год.

Законопроектом предполагается и создание единой базы данных о договорах страхования, страховых случаях и выплатах. Оператором выступит Всероссийский союз страховщиков.

При озвученных условиях регионам дадут возможность самостоятельно разрабатывать страховые программы с учетом дополнительных рисков и устанавливать долю своего участия в них.

Максимальный размер ущерба определят из площади, средней цены квадратного метра в субъекте, места, этажности, материала и года постройки жилья по утвержденной правительством методике. Оплату страховки включат в коммунальные платежи.

Если застрахованное лицо получит жилье от государства, право требовать выплаты со страховщиков перенаправят в регион. Выкуп годных остатков в таком случае не применяется.

Отказавшимся участвовать в страховании власти помогут лишь арендным жильем. Малоимущим предоставят социальное, а прочим лицам — коммерческое.

Впервые чтение законопроекта состоялось еще в 2015 году. Как отметил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , в мае документ могут рассмотреть во втором чтении. В его основе лежит «принцип добровольности участия граждан», однако минимум обязательств страховщика устанавливается правительством.