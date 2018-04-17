Школу в составе жилого комплекса «Татьянин Парк» в ТиНАО планируется открыть к 1 сентября

Школу в составе жилого комплекса «Татьянин Парк» в ТиНАО планируется открыть к 1 сентября 2018 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на заместителя председателя комитета Александра Гончарова.

«В рамках заседания рабочей группы представитель ООО «СК „Говорово“ — застройщик ЖК „Татьянин Парк“, расположенного по адресу: поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово, отчитался о ходе строительных работ на объекте. Он подтвердил, что на данный момент детский сад уже готов к заселению, подготовка общеобразовательной школы будет завершена к 1 сентября 2018 г.», — приводятся в сообщении слова А. Гончарова.

А. Гончаров уточнил, что также во II квартале этого года застройщик планирует ввести в эксплуатацию корпус №16. В настоящее время на данном объекте идет подготовка к итоговой приемочной комиссии. Завершить строительство корпусов №17 и 18 планируется к концу II квартала 2018 г. «Данный объект долевого строительства не относится к „проблемным“. Однако ввиду того, что застройщиком переносились сроки реализации проекта, данный объект был поставлен на контроль рабочей группы», — пояснил А. Гончаров.

В пресс-службе отметили, что нормативы финансовой устойчивости, а также целевого использования денежных средств дольщиков ЖК «Татьянин Парк» застройщиком объекта соблюдаются.

«По информации с сайта застройщика, в рамках реализации данного проекта будет построено порядка 270 тыс. кв. м жилой недвижимости. Также на территории жилого комплекса предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры — общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест, двух детских садов на 215 мест каждый и медицинского центра с поликлиникой», — добавили в пресс-службе.