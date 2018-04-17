ФСК может арендовать здание на Патриарших прудах под штаб-квартиру

"Представитель ВТБ лишь подтвердил, что комплекс в Трехпрудном переулке выставлен на продажу, конкретных претендентов на него он не назвал. ФСК ЕЭС, заверил ее представитель, не ведет переговоров о покупке комплекса", — говорится в статье.

Скоропечатня Левенсона на Патриарших прудах объединяет пять зданий общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров, это памятник культурного наследия федерального значения. Комплекс построен в 1900 году специально под типографию. Последние годы здание скоропечатни через закрытый паевой инвестиционный фонд «Центральный» контролировал Банк Москвы , который в 2011 году вошел в группу ВТБ. По данным Единой электронной торговой площадки, структура ВТБ в мае 2017 года выставляла паи фонда на торги, рассчитывая выручить 6,2 миллиарда рублей, но заявки на участие в торгах никто не подал, напоминает газета.

Последние переговоры с потенциальными покупателями шли на уровне 2-2,5 миллиарда рублей, знает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев и подтверждает один из претендентов на объект, говорится в статье. Правда, по мнению Лукашева, реальная инвестиционная стоимость этого комплекса гораздо ниже, в том числе из-за требуемых дополнительных затрат на ремонт, а это около 600 миллионов рублей. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова оценила изданию этот комплекс в 1,6-2 миллиарда рублей.

В случае, если сделка состоится, покупатель скоропечатни Левенсона планирует сдать площади в аренду ФСК ЕЭС, рассказали газете два человека, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, в здании в Трехпрудном переулке может разместиться штаб-квартира ФСК ЕЭС. Сейчас компания занимает здание в Большом Николоворобинском переулке, но договор аренды там истекает, уточняет один из консультантов, работавших с объектом. Офисы ФСК ЕЭС в Москве размещены в трех зданиях, уточнил представитель компании.

Средняя ставка на офисы класса В в районе Патриарших прудов — около 21 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год без учета налогов и расходов на эксплуатацию, добавила изданию Широкова, но подобных сделок в последние годы там не отмечалось.