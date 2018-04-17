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Более 20 проектов с суммарным объемом инвестиций 147 млрд руб. одобрено для включения в ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и…
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Более 20 проектов с суммарным объемом инвестиций 147 млрд руб. одобрено для включения в ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и… 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Это те инвестиционные проекты, которые будут реализовываться исключительно за счет частных инвестиций, федерального финансирования по ним не предусмотрено. В то же время мы рассчитываем на то, что включение данных проектов в государственную программу позволит бизнесу получить более качественную административную поддержку, повысить статус для привлечения дополнительных инвестиций в проекты», — пояснил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
Часть проектов касается развития морских терминалов. Это, к примеру, комплекс по хранению и складированию нефтепродуктов единовременной емкостью 18 тыс. т на базе существующего причального сооружения в Петропавловске-Камчатском. Как уточнил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, данный проект находится в высокой степени проработки — инвестором вложено более 70% от планируемых средств. В 2019 году объект может быть введен в эксплуатацию.
Положительное решение получено по строительству трех портовых объектов в Приморье. Это терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа и продуктов нефтехимии (инвестор — ООО «Восток ЛПГ»), перегрузочный комплекс навалочных и контейнерных грузов в районе поселка Славянка (ООО «Тихоокеанский балкерный терминал»), а также специализированные мощности в порту Восточный (ООО «Терминал „А“»).
Господдержку получили и трансграничные объекты. В их числе — мостовой переход через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ (КНР) плюс новый речной пункт пропуска под Хабаровском с причалами и гидротехническими сооружениями.
РЖД-Партнер: последние новости
Грузоперевозки Latvijas Dzelzcels сократились на 15,4% Южные порты с начала года увеличили перевалку на 8,7% Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети РЖД увеличилась в I квартале на 7,4%
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