Более 20 проектов с суммарным объемом инвестиций 147 млрд руб. одобрено для включения в ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и…

Юрий Трутнев. «Это те инвестиционные проекты, которые будут реализовываться исключительно за счет частных инвестиций, федерального финансирования по ним не предусмотрено. В то же время мы рассчитываем на то, что включение данных проектов в государственную программу позволит бизнесу получить более качественную административную поддержку, повысить статус для привлечения дополнительных инвестиций в проекты», — пояснил вице-премьер РФ

Часть проектов касается развития морских терминалов. Это, к примеру, комплекс по хранению и складированию нефтепродуктов единовременной емкостью 18 тыс. т на базе существующего причального сооружения в Петропавловске-Камчатском . Как уточнил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков , данный проект находится в высокой степени проработки — инвестором вложено более 70% от планируемых средств. В 2019 году объект может быть введен в эксплуатацию.

Положительное решение получено по строительству трех портовых объектов в Приморье. Это терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа и продуктов нефтехимии (инвестор — ООО «Восток ЛПГ»), перегрузочный комплекс навалочных и контейнерных грузов в районе поселка Славянка (ООО «Тихоокеанский балкерный терминал»), а также специализированные мощности в порту Восточный (ООО «Терминал „А“»).