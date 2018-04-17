Жизни семерых человек спасли на пожаре в пятиэтажке Череповца

Пожар вспыхнул накануне около 16 часов в пятиэтажном жилом доме по улице Чкалова, 14. Сильное задымление возникло в квартире на третьем этаже, принадлежащей 42-летнему мужчине. Помощь потребовалась соседям с верхних этажей, их эвакуировали разными способами.

Троих спустили на землю с помощью автолестницы, еще четверых вывели с помощью спасательных устройств через подъезд, пожарные действовали тремя звеньями газодымозащиты. Кроме того, еще шестерых жителей дома эвакуировали. Всего на ликвидацию пожара направили 15 человек личного состава на шести единицах техники.

Сам хозяин квартиры, где возник пожар, не пострадал. Загорание ликвидировали за 15 минут. Повреждена половина площади двухкомнатной квартиры — площадь пожара составила 23 «квадрата». Сгорело кресло и потолочная плитка в комнате и коридоре, ущерб составил 600 тысяч рублей, удалось спасти материальных ценностей на 400 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры во время курения.