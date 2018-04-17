Почему на Дону снизилось потребление кондитерских изделий

Эксперты считают, что основная причина падения спроса — растущие цены. Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) приводит данные, из которых следует, что цены на сладости поднимаются уже не первый год и рост весьма существенный. Так, в Ростовской области еще в 2014 году за килограмм зефира нужно было заплатить 182 рубля, а в нынешнем году уже 265 рублей. Рост почти на 30 процентов. Килограмм шоколадных конфет стоил 447 рублей, теперь за этот продукт надо отдать на 140 рублей больше. Килограмм чистого шоколада подорожал в полтора раза, а торта — на треть. Но, несмотря на немилосердные цены, жители Южного федерального округа оказались завзятыми сладкоежками, округ вошел в тройку лидеров по расходам на лакомства — 6830 рублей в год на человека. Больше южан на конфеты и пирожные потратили только жители Центрального округа (около 8600 рублей) и Северо-Западного (6890 рублей). Потребление сладостей выросло до рекордных 24,5 килограмма в год в среднем на одного россиянина.

Лишь со второй половины 2017 года сласти вышли из сегмента самых быстро дорожающих продовольственных товаров, и сегодня цены на них не превышают показатели продовольственной инфляции в целом по стране. Причина в том, что основные виды кондитерского сырья, такие как сахар, мука, какао-продукты, стали обходиться производителям гораздо дешевле. В предыдущие годы сырье только дорожало, в среднем на 15 процентов.

— В прошлом году в России был рекордный урожай сахарной свеклы, 51 миллион тонн, — комментирует исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков . — Сахара произвели более шести миллионов тонн, заводы сегодня работают с полной нагрузкой. Растет экспорт, одновременно снижаются цены на внутреннем рынке.

Если в начале года средняя цена за килограмм сахара-песка составляла около 47 рублей, то к декабрю она упала более чем на 10 рублей, до 36,7 рубля. Эксперты считают, что и в нынешнем году это падение продолжится. А значит, подешевеют и кондитерские изделия.

Что касается предпочтений при выборе сладостей, то, по данным ЦИКР, россияне до самозабвения любят шоколадные конфеты. Их потребление выросло почти до пяти килограммов на человека в год, что на полкило больше, чем в 2016 году. Шоколадные кондитерские изделия остаются самыми дорогими, но и одними из самых популярных. Соответственно, и в структуре расходов большая часть приходится именно на них. Предприятия, выпускающие этот продукт, произвели до 710 тысяч тонн и показали хорошую прибыль. Компании, специализирующиеся на мучных кондитерских изделиях, изготовили до 1,85 миллиона тонн рулетов, пряников, тортов, пирожных. Они, конечно, тоже не прогорели, но оказалось, что шоколадом заниматься выгоднее.

В Ростовской области выпущено около 135 — 140 тысяч тонн кондитерских изделий, это больше, чем в прошлом году, на 10 процентов. 70 процентов от общего объема сладостей — сахаристые изделия, а вот самого выгодного производства шоколадных конфет на Дону практически нет. Крупнейшие регионы, где делают эти лакомства, — Москва Подмосковье , а также Пензенская, Самарская и Омская области.

Производители идут на разные ухищрения, чтобы покупатель не проходил мимо полок со сладким.

— В прошлом году кондитерские фабрики начали уменьшать вес и упаковку готовых изделий вплоть до формата «на один раз», — рассказала руководитель отдела по сбыту одного из ростовских предприятий, выпускающих печенье и вафли, Оксана Дерюгина. — Таким образом продукция становится более доступной. Согласно прогнозам маркетологов, местным производителям придется пересмотреть линейку выпускаемой продукции, сделав ставку на изделия с сахарозаменителями и качественное сырье. Потребитель начал внимательно присматриваться к этикеткам, проверяя состав продукта. Людей смущают заменители (или эквиваленты) масла какао, эмульгаторы, ароматизаторы и другие пищевые добавки. А без них выйти на окупаемость сложно. Нередко кондитерская фабрика печатает состав самым мелким кеглем, но сейчас появились очень квалифицированные покупатели, в основном это молодые мамы, которые буквально с лупой рассматривают этикетки и не покупают продукт, обнаружив слово «эмульгатор» или «ароматизатор».

Казахстана, Грузии и По мнению экспертов, ожидать резкого роста продаж конфет, печенья, вафель и тортов не следует. К тому же последние два года на рынок активно выходят производители из Польши Армении . Их доля уже достигает 15 процентов. Поэтому конкурировать придется не только с отечественными кондитерскими фабриками. Но все же главный сдерживающий фактор — стремление людей к здоровому образу жизни.

По словам Дерюгиной, структура спроса меняется на глазах. Обеспеченный покупатель старается не приобретать сладости, заменяя их фруктами, сухофруктами, медом и другими продуктами, которые считает более полезными. А если и покупает кондитерские изделия, то самые качественные. Те, кто победнее, отказываются от сластей, потому что не считают их жизненно важным продуктом.