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Югорчане выйдут на митинги ради субсидий на жилье
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Югорчане выйдут на митинги ради субсидий на жилье 

Уралинформбюро 22 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
22 апреля в 6 городах Югры на митинги выйдут участники программы «Доступное жилье молодым». Согласованные с властями акции пройдут в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Советском и Лангепасе, передает "Уралинформбюро".
Как сказано в тематической группе в соцсети «ВКонтакте», жители округа выступают против снижения финансирования программы. Кроме того, участников регулярно исключают из списка на получение субсидий, а выплаты оставшимся проходят крайне медленно. В 2018 году деньги получают семьи, вставшие в очередь в 2010-м.
Согласно плану финансирования 2015 года, в период с 2018 до 2020-го на реализацию программы должно было выделяться по 1 миллиарду рублей в год. Но в нынешнем году объем финансирования составил всего 109 миллионов. «Все это обман, лохотрон и лотерея, просто какая-то законная финансовая пирамида», — возмущаются участники.
Стоит отметить, по условиям программы, каждая семья рассчитывает на субсидии в размере около 1 миллиона рублей на покупку или строительство жилья.
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