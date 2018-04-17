Югорчане выйдут на митинги ради субсидий на жилье

Как сказано в тематической группе в соцсети «ВКонтакте», жители округа выступают против снижения финансирования программы. Кроме того, участников регулярно исключают из списка на получение субсидий, а выплаты оставшимся проходят крайне медленно. В 2018 году деньги получают семьи, вставшие в очередь в 2010-м.

Согласно плану финансирования 2015 года, в период с 2018 до 2020-го на реализацию программы должно было выделяться по 1 миллиарду рублей в год. Но в нынешнем году объем финансирования составил всего 109 миллионов. «Все это обман, лохотрон и лотерея, просто какая-то законная финансовая пирамида», — возмущаются участники.

Стоит отметить, по условиям программы, каждая семья рассчитывает на субсидии в размере около 1 миллиона рублей на покупку или строительство жилья.