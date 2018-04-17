Власти определились с проектом страхования недвижимости граждан

Минфин согласовал с ведомствами поправки о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает "Коммерсантъ" . Как следует из последней версии проекта, в минимальной конфигурации страховаться будет только полная утрата жилья, но регионы смогут расширять защиту. Помощь государства в виде предоставления жилого помещения не станет основанием для отказа в страховой выплате, само возмещение можно будет получить как деньгами, так и жильем. 95% рисков по страхованию жилья будет передано национальному перестраховщику, созданному ЦБ . На страховом рынке уверяют, что в такой конструкции проект в проблемных регионах работать не будет.

Как заявил «Ъ» вчера глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , в мае документ может быть рассмотрен во втором чтении.

По проекту страхование основывается «на принципе добровольности участия граждан», но минимум обязательств страховщика устанавливается правительством. Ранее предполагалось, что федеральный минимум по риску утраты жилого помещения в результате ЧС составит 300 тыс. руб., но получить его можно только при полном уничтожении жилья. Требования к условиям и порядку страхования и методику расчета страховых тарифов установит ЦБ. Полис федерального минимума может стоить 300 руб. в год. Законопроект предполагает создание единой базы данных о договорах страхования, страховых случаях и выплатах, оператором будет страховое СРО — Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Регионы смогут разрабатывать свои страховые программы, учитывающие дополнительные риски. При этом регион сам будет устанавливать долю своего участия в них. Примером стала действующая уже 22 года в Москве система льготного страхования жилья: в выплатах по ней доля города составляет 15%, страховщиков — 85%. Потолок ущерба предлагается рассчитывать из площади, средней цены квадратного метра в субъекте, места, этажности, материала и года постройки жилья по методике, которую утвердит Белый дом. Оплата страховки будет включена в коммунальные платежи. Если государство примет решение о помощи гражданину, это не станет основанием для отказа в страховой выплате, но если застрахованный получит от государства жилье, право требовать выплаты со страховщика перейдет к региону. При этом выкуп годных остатков (в страховой терминологии — абандон) не применяется. Тем же, кто откажется участвовать в страховании, государство поможет только арендным жильем: малоимущим — социальным, а прочим — коммерческим.

По словам замглавы департамента финансовой политики Минфина Веры Балакиревой, проект сбалансирован и согласован.