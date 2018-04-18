В РФ представят новую программу по аварийному жилью

В РФ представят новую программу переселения граждан из аварийного жилья

В среду во время "горячей линии" в "Российской газете" на вопросы наших читателей о переселении из аварийного жилья и капремонте отвечали заместитель генерального директора Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин и заместитель директора департамента информационных проектов-руководитель горячей линии Фонда ЖКХ Юлия Рыбакова.

Когда будет продолжена программа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года?

Олег Рурин: Программа и сейчас продолжается, в этом году идет переселение той части аварийного фонда, которая не была завершена в предыдущие годы. Кроме того, есть еще регионы, которые получили дополнительную поддержку и расселяют в этом году вновь выявленный аварийный фонд.

Со следующего года планируется запуск новых механизмов, нового большого этапа реализации госпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Законопроект, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, должен быть разработан Минстроем России совместно с федеральными органами исполнительной власти и представлен в Правительство Российской Федерации до 1 июля 2018 года.

Сколько еще в нашей стране жилья, требующего расселения?

Олег Рурин: По данным субъектов РФ на 1 января 2018 года аварийными после 1 января 2012 года признаны 44 673 многоквартирных домов общей площадью 12,2 млн кв. м. Масштаб огромный, почти столько же было расселено и в предыдущие годы. В аварийных домах сейчас проживают 724,46 тысячи человек. Все они должны быть расселены по региональным и муниципальным адресным программам.

По нашим данным, в 29 субъектах РФ уже приступили к расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. При этом на 1 апреля 2018 года расселено 21,08 тыс. кв. м. Только в этом году на переселение из аварийного жилья будет направлено 20,53 млрд рублей. Больше 28 тысяч человек должны переехать в благоустроенные квартиры.

Людмила Васильева из Новосибирска: Мою дочь с тремя детьми поселили фактически на чердаке, в инженерном помещении, выдав это за полноценную квартиру. Там невозможно жить: стены промерзают, вентиляции нет. Но межведомственная комиссия, даже, несмотря на решения судов, отказывается признать наше жилье непригодным. Много лет вопрос не решается. Что делать в такой ситуации?

Олег Рурин: Сошлюсь на Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, где определено, каким критериям благоустройства должно отвечать жилое помещение, а также порядок признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным.

Каким должен быть алгоритм действий? Собственник помещения или его представитель/наниматель обращается с письменным заявлением в межведомственную комиссию и в случае несогласия с ее заключением, а также в случае непринятия органом местного самоуправления мер по заявлению гражданин вправе оспорить действия указанных органов в суде. Вопросы исполнения судебных решений относятся к компетенции Федеральной службы судебных приставов.

Людмила Кочнева: Что делать и куда обращаться, если отремонтированная по программе капремонта крыша в многоквартирном доме дала течь через два года после ремонта?

Олег Рурин: В случае, если фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора, то он обязан привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ подрядные организации. С ними заключить договоры. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ. Также подрядная организация обязана устранить выявленные нарушения в разумный срок за свой счет и своими силами.

Непосредственно перед собственниками помещений в многоквартирном доме несет ответственность региональный оператор.

В случае, если фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, по вопросу качества проведенного ремонта следует обращаться к владельцу спецсчета.

Что касается контроля технического состояния капитально отремонтированных многоквартирных домов, то в течение гарантийного периода этим занимается управляющая организация с привлечением при необходимости заказчика.