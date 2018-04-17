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Хлебозаводу №24 выделят участок для строительства нового корпуса на севере Москвы
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Хлебозаводу №24 выделят участок для строительства нового корпуса на севере Москвы 

РИАМО 36 минут назад
Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) согласилась с предоставлением ЗАО «Хлебозавод №24» земельного участка и с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении данного участка по адресу: Светлый проезд, владение 2Б (САО) для нового строительства.
«В настоящее время рассматриваемая территория площадью 0,22 гектара свободна от застройки. Согласно проекту, планируется строительство административно-производственного комплекса суммарной поэтажной площадью около 4,3 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Участок предоставляется инвестору в аренду на шесть лет без проведения торгов, поскольку планируемое строительство соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.
«Новое пятиэтажное здание будет предназначено для производства хлебобулочных изделий, используемых в детском дошкольном и школьном питании», — уточнил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.
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