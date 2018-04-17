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Участок для строительства нового корпуса выделят столичному Хлебозаводу №24
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Участок для строительства нового корпуса выделят столичному Хлебозаводу №24 

Агентство «Москва» 39 минут назад
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением ЗАО „Хлебозавод №24“ земельного участка и с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении данного участка по адресу: Светлый проезд, вл. 2Б (САО) для нового строительства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время рассматриваемая территория площадью 0,22 га свободна от застройки. Согласно проекту, планируется строительство административно-производственного комплекса суммарной поэтажной площадью около 4,3 тыс. кв. м.
«Новое пятиэтажное здание будет предназначено для производства хлебобулочных изделий, используемых в детском дошкольном и школьном питании», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева. В пресс-службе добавили, что участок предоставляется инвестору в аренду на шесть лет без проведения торгов, поскольку планируемое строительство соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.
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