Участок для строительства нового корпуса выделят столичному Хлебозаводу №24

Уточняется, что в настоящее время рассматриваемая территория площадью 0,22 га свободна от застройки. Согласно проекту, планируется строительство административно-производственного комплекса суммарной поэтажной площадью около 4,3 тыс. кв. м.

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