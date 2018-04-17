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В квартирах могут ввести ограничение на регистрацию
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Ограничение на регистрацию в квартирах могут ввести в России 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Продажу микродолей в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц, прописаться удастся только в том случае, если на каждого проживающего будет приходиться не менее учетной нормы площади, пишет газета «Известия».
Поправки в Жилищный кодекс РФ и закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения…» в декабре 2017 года внесли депутаты «Единой России» Павел Крашенинников, Александр Сидякин и Галина Хованская («Справедливая Россия»). Данные меры направлены на борьбу с так называемыми резиновыми квартирами, в которых регистрируются десятки, а порой и сотни человек.
«Первое предложение — запретить собственникам регистрировать на своей жилплощади жильцов, если на них будет приходиться менее учетной нормы площади. Ее размер по стране отличается: в Москве, например, это 10 квадратных метров, есть регионы, где он составляет 15 квадратных метров. Это требование не будет распространяться на супругов, родителей и детей собственника. Других лиц в этом случае можно будет вселить в квартиру только, если суд признает их членами семьи», — говорится в материале.
Второе предложение — запретить дробить жилье на микродоли, реально проживать на которых невозможно. Минимально допустимый размер жилплощади должен гарантировать человеку возможность вселения и быть не менее учетной нормы, говорится в законопроекте. Исключение — случаи приватизации, наследования и другие, когда право на часть помещения возникает в силу закона.
В начале апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ. В частности, была раскритикована идея ограничить право граждан на вселение третьих лиц. Против документа выступали Минстрой и МВД. Однако уже на прошлой неделе прошло согласительное совещание разработчиков законопроекта и представителей ведомств.
Павел Крашенинников пояснил газете, что по его итогам решено принять законопроект в первом чтении, а уже ко второму подготовить поправки. Галина Хованская сообщила, что авторы документа с замечаниями согласны: круг лиц, на которых не распространяется требование об учетной норме при регистрации, необходимо расширить. В частности, включив в него категории граждан, в отношении которых у собственников есть обязательства по их содержанию.
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