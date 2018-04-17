На регистрацию в квартирах могут ввести ограничение 

В России могут ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц. Соответствующий законопроект готовы поддержать в кабмине, пишет газета «Известия».
Инициативу разработали депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Александр Сидякин, а также Галина Хованская. Предлагается запретить регистрировать на своей жилплощади других жильцов в том случае, если на них будет приходиться менее учётной нормы площади. Депутаты также предложили запретить продажу микрoдолей в квартирах и домах.
Законопроект предусматривает внесение поправок в Жилищный кодекс России и закон «О праве граждан России на свободу передвижения…» с целью борьбы с «резиновыми» квартирами.