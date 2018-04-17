Парламентарии от ЕАО отчитались о своих доходах

Наибольшую сумму задекларировал Джабаров (5,4 млн рублей). Гольдштейн и Тихомиров заработали 4,6 и 4,8 млн рублей соответственно.

Владимир Джабаров заработал 5,425 млн рублей, сообщает ЕАОMedia. Он также владеет квартирой площадью в 45 кв. метров и автомобилем Lexus LS600H. В пользовании у него числится квартира на 134,2 «квадрата».

Доход его супруги составил 1,104 млн рублей. Она владеет жилым домом площадью 653 кв. метра, три квартиры (134,3, 78,5 и 92,6 кв. метра), и земельный участок. Жена политика владеет двумя авто — Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne.

Ростислав Гольдштейн заработал 4?625 млн рублей. Он владеет земельным участком для гаража-стоянки (30 кв. метров) и гаражом (23,2 «квадрата»). В пользовании у него значатся две квартиры (74,8 и 134 кв. метра). Передвигается политик на Mercedes S 500. Также у него есть снегоболотоход STELS ATV 600 GT EFI AS6GTE.

Доход супруги сенатора составил 12,773 млн рублей. Она владеет семью земельными участками общей площадью около 23 тысяч «квадратов», четырьмя квартирами (67, 74,8, 134 и 38,1 кв. метра), продовольственной базой, кафе «Рубин», рестораном «Аргус», мелкооптовым магазином и рядом нежилых помещений.

Ей также принадлежат автомобили ВАЗ-21093, Volvo XC60, около 20 грузовиков, восемь фургонов, два погрузчика и два автобуса ПАЗ.

Анатолий Тихомиров задекларировал доход в размере 4,876 млн рублей. Он владеет на правах совместной собственности квартирой площадью 91,4 кв. метра.

В пользовании у парламентария числятся две квартиры. Одна из них (76,6 кв. метра) находится в найме на срок полномочий депутата, другая (213,3 кв. метра) — в безвозмездном пользовании. Транспортных средств в декларации Тихомирова не указано.