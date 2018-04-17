В Орле стало больше обманутых дольщиков

В правительстве Орловской области в новой редакции утвердили «дорожную карту» помощи дольщикам.

На минувшей неделе соответствующее распоряжение подписал вице-губернатор Александр Бударин . В «дорожную карту» как и раньше включен один объект — строящийся на улице Раздольной многоквартирный дом.

Строительством многоквартирного дома занимается мценская компания ООО «МодульИнвестСтрой». «Дорожная карта» предусматривает привлечение нового инвестора для возведения дома. Договоры долевого строительства, которых всего 48, заключили 46 граждан.

Стоит отметить, что официально в реестре обманутых дольщиков находилось два человека. Сейчас их число возросло до семи. Ввод дома на Раздольной 11 в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.

Орле ещё 166 горожан считают себя обманутыми дольщиками. Они купили квартиры в доме №46 по улице Бурова в Орле. Изначально срок сдачи многоэтажки был назначен на второй квартал 2016 года, но ключи собственники до сих пор не получили.

Дом готов примерно на 80%. Около 130 квартир куплено. Однако люди пока не могут считаться обманутыми дольщиками. Для получения этого статуса работы должны замереть на полгода, но застройщик раз в месяц направляет на объект строителей. По мнению несостоявшихся новоселов, это делается для имитации деятельности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Невров: Власть виновата в том, что появляются обманутые дольщики

В Орловской области появились первые обманутые дольщики

Обманутые дольщики с улицы Бурова встретились с Клычковым