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ГД может ввести ограничения на регистрацию для борьбы с «резиновыми квартирами»
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ГД может ввести ограничения на регистрацию для борьбы с «резиновыми квартирами» 

Авторадио 1 час назад
Продажа микродолей в квартирах и домах может быть запрещена, а право собственников жилья регистрировать третьих лиц — ограничено. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве. Как полагают эксперты, нововведение поможет в борьбе с «резиновыми квартирами». Как уточнила один из авторов предлагаемых поправок депутат Галина Хованская, нововведения не нарушают прав собственников, а наоборот, скорее можно говорить о нарушении конституционного права на жильё в случае, если право собственности дробится, в результате чего обладатель небольшой доли выживает другого собственника.
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