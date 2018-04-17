ГД может ввести ограничения на регистрацию для борьбы с «резиновыми квартирами» 

Продажа микродолей в квартирах и домах может быть запрещена, а право собственников жилья регистрировать третьих лиц — ограничено. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве. Как полагают эксперты, нововведение поможет в борьбе с «резиновыми квартирами». Как уточнила один из авторов предлагаемых поправок депутат Галина Хованская, нововведения не нарушают прав собственников, а наоборот, скорее можно говорить о нарушении конституционного права на жильё в случае, если право собственности дробится, в результате чего обладатель небольшой доли выживает другого собственника.