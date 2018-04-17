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«Ъ»: государство гарантирует страховые выплаты только при полной потере жилья
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«Ъ»: государство гарантирует страховые выплаты только при полной потере жилья 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минфин согласовал с рядом ведомств новую версию законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Согласно документу, государство планирует осуществлять выплаты только при полной потере жилья, сообщает во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст проекта.
В первом чтении законопроект был принят в феврале 2015 года, с тех пор его рассмотрение неоднократно переносилось.
Государство планирует переложить часть расходов по выплате компенсаций за жилье, потерянное в результате ЧС, на регионы и страховые компании. Этой задаче будет отвечать обязательный минимальный размер выплат, который, однако, будет предоставляться государством только в случае полного уничтожения жилья, рассказывает издание. Предполагается, что полис федерального минимума будет стоить 300 рублей. Законопроект предписывает создание единой базы данных о договорах страхования, страховых случаях и выплатах, оператором которой станет Всероссийский союз страховщиков.
Регионы получат право разрабатывать собственные страховые программы с учетом своих специфических рисков, а также определять свою долю участия в них. Оплата страховки будет включена в коммунальные платежи. Граждане, не пожелавшие страховать свое жилище, смогут претендовать только на государственную помощь в получении арендного жилья. Причем малоимущие получат его по социальным программам, а остальные — на коммерческой основе, пишет «Коммерсантъ».
В Минфине считают новую версию законопроекта сбалансированной. «Страховка будет востребована любым собственником. Страховщиков нужно как можно активнее привлекать к возмещению вреда от ЧС», — цитирует издание замглавы департамента финансовой политики министерства Веру Балакиреву. Минстрой также поддержал проект, утверждает «Коммерсантъ». По словам главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, рассмотрение документа во втором чтении может состояться в мае.
Законопроект о страховании жилья от ЧС был разработан после масштабных наводнений на Дальнем Востоке в 2013 году. Основная цель — снять нагрузку с федерального бюджета по компенсации ущерба гражданам, потерявшим жилье в результате природных катаклизмов, и переложить часть затрат на страховые компании.
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