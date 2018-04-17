Главе города в Зауралье запретили покупать автомобиль за 1,5 млн рублей 

Прокуратура направила предостережение главе администрации города Щучье после того, как чиновники решили за счёт бюджета приобрести автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей, сообщают в региональном надзорном ведомстве.
Правоохранители установили, что городская администрация внесла в план 2018 года, размещённый на портале госзакупок, покупку дорогостоящего автомобиля для своих нужд.
«Приобретение такого автомобиля воспрепятствует исполнению бюджетных обязательств, поскольку Администрация города Щучье имеет кредиторскую задолженность в размере более 16 млн руб., в том числе перед субъектами предпринимательской деятельности», — рассказали в прокуратуре.
В ведомстве также отметили, что у городской администрации есть и долги по заработной плате на сумму свыше 550 тысяч рублей.