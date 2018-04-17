Ещё
Главе города в Зауралье запретили покупать автомобиль за 1,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главе города в Зауралье запретили покупать автомобиль за 1,5 млн рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокуратура направила предостережение главе администрации города Щучье после того, как чиновники решили за счёт бюджета приобрести автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей, сообщают в региональном надзорном ведомстве.
Правоохранители установили, что городская администрация внесла в план 2018 года, размещённый на портале госзакупок, покупку дорогостоящего автомобиля для своих нужд.
«Приобретение такого автомобиля воспрепятствует исполнению бюджетных обязательств, поскольку Администрация города Щучье имеет кредиторскую задолженность в размере более 16 млн руб., в том числе перед субъектами предпринимательской деятельности», — рассказали в прокуратуре.
В ведомстве также отметили, что у городской администрации есть и долги по заработной плате на сумму свыше 550 тысяч рублей.
АиФ: последние новости
Евгений Тефтелев признался в нехватке денег на расселение аварийного жилья Учёные, чиновники и актёры продиктуют челябинцам «Тотальный диктант» С юбилеем, дом рождения! Областному перинатальному центру - 80 лет
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции США: Россию погружают в рецессию168
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Путин придумал способ победить коррупцию886
Еще одна страна вступилась за Россию165
Россия готовится к самым жестким санкциям США120
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
04:22
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте
Политика В мире
01:28
Российская подлодка спасла Сирию от Британии
Оружие Армия
04:31
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Ближний Восток Армия
06:16
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля
В мире Политика
03:43
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию
Армия В мире
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение