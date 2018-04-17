«Начинается активный сезон»: в Челябинске подскочили цены на пустующие земли

Стоимость земли в пределах Челябинска выросла за год на 53% — с 920 тысяч до 1,4 миллиона рублей за средний участок, подсчитали аналитики N1.RU.

Одна сотка земли в Челябинске сейчас стоит 104,5 тысячи рублей. Средний размер участка в столице Южного Урала составляет 13 соток. Год назад размер среднего участка был на 30% меньше — 10 соток, что также сказалось на росте цены.

На территории области цены на землю, находящуюся в продаже, варьируются от 25 до 30 тыс. рублей за 1 сотку или примерно 400 тыс. рублей за участок размером 15 соток.

— Число привлекательных земельных участков на территории города ежегодно снижается, поэтому за самые интересные предложения продавцы стараются получить хорошую цену, — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . — Кроме того, для купли-продажи земли как раз начинается активный сезон.

Самый дорогой участок в Челябинской области сейчас продаётся по Новоградскому тракту за 350 миллионов рублей. Его площадь почти 50 гектар, но собственник готов продать его частями. Сейчас участок находятся на завершающей стадии проектирования поселка «Ласковый», — говорится в описании и этого объекта.

Другой владелец участка в Курчатовсмком районе Челябинска более скромной площадью 15 соток продаёт его за 1,9 миллиона рублей.

Активно развивающийся коттеджный поселок в лесопарковой зоне перед микрорайоном «Парковый»), — говорится в объявлении. — Дорога до участка отсыпана. Участок выровнен, обнесён забором, электричество на границе, техусловия получены. Возможность подключения к городским сетям водопровода и канализации, подписаны документы на газ. Отличное место для своего дома: городская прописка, рядом общественный транспорт, дети самостоятельно могут доехать из школы, в то же время чистый воздух, лес, тишина.

— Пустой земельный участок в Ленинском районе хозяин продаёт за 1,85 миллиона рублей. Участок площадью 10 соток находится рядом с улицей Дзержинского, — сообщает собственник. — Рядом с участком по улице Самоцветная проходит газ, электроэнергия, на этой же улице и других ближайших улицах, построены дома и коттеджи. Земля в собственности.