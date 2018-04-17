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Госдума может ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах
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Госдума может ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В домах и квартирах могут запретить продавать микродоли (к примеру, одну сотую). Кроме того, может ограничиться право собственников жилья на регистрацию третьих лиц.
Оформит прописку удастся лишь в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. Ограничение не затронет супругов, родителей и детей.
Кабмин готов выразить поддержку данного законопроекта. Как утверждают эксперты, новация окажет помощь в борьбе с «резиновыми квартирами».
По данным газеты «Известия», в начале апреля правительственная комиссия по законoпроектной деятельности вынесла отрицательный отзыв на документ. В частности, была предана критике идея ограничения права граждан на вселение третьих лиц. Тогда против принятия нового закона выступали Минстрой и МВД. Однако уже на минувшей неделе прошло согласительное совещание разработчиков законопроекта и представителей ведомств.
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