Свыше 60 нарушений закона в работе ТОР выявлено в Приморье

Прокуратура Приморского края за 2017 год и первый квартал этого года выявила свыше 60 нарушений закона при обеспечении работы территорий опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил прокурор Приморского края Сергей Бессчасный на межведомственном совещании во Владивостоке.

«По результатам плановых и внеплановых проверок за прошлый год и истекший период 2018 года в указанной сфере выявлено свыше 60 нарушений закона, принято более 30 актов реагирования. По инициативе прокуратуры более 10 лиц привлечено к ответственности, возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности», — уточнил прокурор.

В частности, прокуратура вскрыла факты нарушений при строительстве инфраструктуры ТОР органами исполнительной власти Приморского края. «В деятельности отраслевых департаментов выявлены нарушения сроков проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на строительство объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры территорий опережающего социально— экономического развития „Надеждинская“ и „Михайловский“. Более того, в ряде случаев допускалось строительство объектов инфраструктуры в отсутствие необходимой документации», — сказал Бессчасный.

Прокурор добавил, что по инициативе прокуратуры края было возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного расходования бюджетных средств на выполнение работ по разработке документации по планировке территории линейных объектов водоснабжения и водоотведения и газоснабжения ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». В результате преступной халатности бюджету Приморского края был причинен особо крупный ущерб в размере свыше 16 млн рублей. Это пока единственное уголовное дело по нарушениям работы ТОРов.

В Приморье создано четыре территории опережающего развития, где в работают уже 69 резидентов. На реализацию мероприятий по созданию объектов инфраструктуры для ТОР предусмотрено свыше 12,5 млрд руб. бюджетных средств, в том числе, более 4 млрд руб. из краевого бюджета.