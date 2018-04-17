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Регистрацию в квартирах и домах хотят ограничить
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СМИ: в Госдуме задумались об ограничении регистрации в квартирах и домах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Государственной думе разрабатывают законопроект, который ограничит право собственников жилья на регистрацию третьих лиц, а также продажу микродолей в квартирах и домах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на четыре источника.
По данным издания, новый законопроект не позволит собственникам недвижимости прописывать третьих лиц, если на каждого проживающего не будет приходиться учетная норма площади. К примеру, в Москве она составляет 10 кв. м, а в ряде регионов — 15 кв. м. По мысли законодателей, данное ограничение не будет распространятся на супругов и их детей.
Также могут появиться запреты на продажу микродолей недвижимости, например, 1/100.
В газете отмечают, что законопроект готовы поддержать в правительстве, а разногласия перед первым чтением уже решены.
В декабре 2017 года сообщалось, что Совет Федерации одобрил ужесточение требований к управляющим компаниям.
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