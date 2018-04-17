В Госдуме предложили ограничить регистрацию в квартирах или домах 

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу микродолей в квартирах и домах, а также ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц. Об этом сообщает газета «Известия».
Согласно новому законопроекту, прописаться получится только в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. В частности, в Москве — это 10 квадратных метров, а в некоторых регионах — 15 квадратных метров. При этом ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей.
Данный законопроект готовы поддержать в российском правительстве. По словам экспертов, новация поможет в борьбе с «резиновыми квартирами». Соответствующие поправки внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Александр Сидякин и Галина Хованская.