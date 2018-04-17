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В Госдуме предложили ограничить регистрацию в квартирах или домах
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В Госдуме предложили ограничить регистрацию в квартирах или домах 

ТВ Центр 31 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Депутаты Госдумы предложили запретить продажу микродолей в квартирах и домах, а также ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц. Об этом сообщает газета «Известия».
Согласно новому законопроекту, прописаться получится только в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. В частности, в Москве — это 10 квадратных метров, а в некоторых регионах — 15 квадратных метров. При этом ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей.
Данный законопроект готовы поддержать в российском правительстве. По словам экспертов, новация поможет в борьбе с «резиновыми квартирами». Соответствующие поправки внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Александр Сидякин и Галина Хованская.
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